Chaleur : les produits qui cartonnent

Le programme des vacances, chercher la fraîcheur dans l'eau ou sur les bords de mer. Il fait plus de 20 degrés à Cassis, les touristes se rabattent sur ce stand de glace. Toute la journée, ces glacières travaillent à flux tendu. Et peu importe le prix, les clients ne regardent pas à la dépense. Les terrasses aussi font le plein. Celle-ci accueille 1 500 clients dans la journée, essentiellement pour des boissons à une quinzaine d'euros le cocktail. Dans cette pharmacie, le rayon crème solaire est pris d'assaut. Le pot de crème coûte ici une vingtaine d'euros. À la mi-journée, cette pharmacienne a déjà vendu une bonne partie de son stock. Les clients sont aussi au rendez-vous dans cette boutique. Les produits phares, ces maillots de bain à près de 50 euros ou ces lunettes de soleil vendues entre 40 et 60 euros. Sur le marché ce samedi matin, les fruits d'été colorent les étals, à 5,99 euros la barquette de fraise et moins de deux euros le kilo de tomate, ils partent à toute vitesse. Le menu du déjeuner est tout trouvé pour ces Marseillais. Dans les prochains jours, aucune baisse de température n'est attendue dans la région. TF1 | Reportage P. Géli, L. Huré