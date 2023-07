Chaleur : nuit et jour, difficile à supporter...

Dès neuf heures, il y a déjà du monde dans les rues de Clermont-l'Hérault (Hérault). Fin de matinée, le mercure affiche déjà 27 degrés. Pour cette maraîchère, avec la chaleur, les fruits s'abîment très vite. Elle les surveille de près. Un peu plus loin, dans la cuisine de ce restaurant, le chef arrive plus tôt que d'habitude. Dès sept heures, les températures augmentent rapidement. Dans la journée, les habitants restent cloîtrés, volets clos. Ce n'est qu'en fin de soirée que les Clermontais se retrouvent au bord du lac. La nuit tombée, la température redescend à peine à 27 degrés. Pour ce groupe d'amis, c'est inquiétant. Cela fait huit jours que les nuits sont suffocantes dans l'Hérault. Dans cette famille, le coucher des jumelles est compliqué. Dans la chambre, ouvrir la fenêtre ne suffit plus. Pour se rafraîchir, une alternative pas très écologique : enclencher la climatisation. Les températures élevées vont dominer toute la semaine prochaine, avec des pics à 37 degrés, dans l'Hérault. TF1 | Reportage M. Poujol, E. Alonso