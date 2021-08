Chaleur : se rafraîchir, tout un business

À Fleury-Mérogis dans l'Essonne, ce magasin vend plusieurs ventilateurs et à des prix différents. Ce modèle de poche coûte par exemple 4,99 euros et près de 90 euros pour cet appareil dernier cri. La recette gagnante dans cette boutique d'électroménager est de proposer des prix pour tout le budget. Chaque été, les ventilateurs y sont les produits les plus vendus. Il engrange 54% de leurs chiffres d'affaires pendant la période estivale. Mais le brumisateur constitue aussi un produit phare en cette période de fortes chaleurs. Cette pharmacie située dans la région parisienne propose quatre tailles de spray différentes. D'après notre calcul, le litre d'eau thermale coûte en moyenne 23 euros. Et malgré ses prix dignes d'une bonne bouteille de vin, les brumisateurs s'arrachent dans les rayons. Pour se rafraîchir, d'autres sont prêts à payer encore plus cher. D'ailleurs, Internet regorge d'objets anti-chaleurs insolites comme cette baignoire gonflable vendue à 160 euros ou cette licorne équipée d'un jet à 70 euros. Certains produits sont dédiés aux enfants mais il en a aussi pour les animaux. Dans cette ménagerie, un chien essaie ce tapis équipé d'un gel rafraichissant. Il coûtera 25 euros à sa propriétaire. Son protégé semble, lui, l'avoir déjà adopté.