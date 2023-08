Chaleur : un monde en ébullition

Aux sols, comme dans les airs, des milliers de pompiers sont mobilisés aux quatre coins d'un continent, en proie aux flammes. Grèce, Croatie, Italie, Portugal, l'Europe s'embrase. Plus de 230 000 hectares ont déjà brûlé en 2023. C'est 40% de plus que les années précédentes, à la même période. Cette surface est l'équivalent de 300 000 terrains de football. Parmi les pays les plus touchés figurent l'Italie et la Sicile. Au total, plus de 50 000 hectares sont déjà partis en fumée cette année. Non loin de là, la Grèce est encore plus touchée. Sur les sept premiers mois de 2023, 55 000 hectares ont déjà brûlé. C'est plus que la moyenne habituelle des dernières années. Toutes les conditions sont réunies pour que le pays s'enflamme. Les incendies ont des conséquences désastreuses pour l'environnement. Les panaches de fumée contiennent de grandes quantités de dioxyde de carbone. Ils participent donc au réchauffement climatique. Chaque année, les feux de végétation représentent cinq à 10% des émissions de CO2 dans le monde. TF1 | Reportage J. Cressens, J.L. Perez, D. Riquois