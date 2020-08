Chaleur : une journée étouffante à Tours

Il a fait une dizaine de degrés de plus que la normale ce vendredi dans l'Hexagone. À Tours par exemple, on a frôlé les 39 °C, contre 26 °C habituellement. Dans la rue du quartier de Paul-Bert, l'une des plus vieilles de la ville, il faisait déjà 30°C à l'ombre à 11h du matin. Aujourd'hui plus encore que d'habitude, les voisins ont veillé les uns sur les autres.