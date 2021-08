Chaleur : une journée si pesante

42°C au plus fort de la journée à Brignoles. C'est affiché sur la pharmacie qui a installé son stand de test antigénique juste à côté. Longue file d'attente, et c'est difficile pour ce petit garçon qui rêve d'aller au cinéma. Sa maman n'a pas encore reçu ses deux doses, test obligatoire avant la séance de fin d'après-midi. Nous nous dirigeons vers un petit village à quatre kilomètres où les commerçants sont directement impactés en raison de la canicule. Commune de Camps-la-Source, 17H 39°C. Dans cette épicerie, seulement trois clients depuis ce matin. Pour la patronne, en temps normal, c'est déjà tendu économiquement, là, c'est encore pire. Une heure de route, voici maintenant Marseille. 37°C, 41°C en ressenti. Dans le quartier du Panier ce matin, ce livreur à vélo est obligé d'adapter ses horaires. Sur le Vieux-Port, à la mi-journée, ça tape fort. Pas beaucoup de touristes, pas beaucoup de clients, mais pas question de pleurer pour cette commerçante. Et pour ceux qui cherchent le réconfort du Mistral, il y a encore quelques moyens de substitution.