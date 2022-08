Chambres à thème : dormir avec Harry Potter ou Rimbaud ?

Il paraît que dans cette grande bâtisse, au tout dernier étage, se trouve un lieu ensorcelé. Ici, tout est inspiré de l'univers d'un célèbre sorcier. Coraline et ses amies vont passer la nuit dans ce gîte pour la toute première fois. Pour ce moment magique, elles ont dû patienter plusieurs mois, car depuis leurs créations il y a trois ans, ces chambres sont réservées presque sans interruption. Il faut compter environ 80 euros la nuit et par personne. Sur les plateformes de réservation, de plus en plus de particuliers proposent des chambres à thème à la location. Elles sont inspirées, par exemple, de l'univers de Star Wars, de Jurassic Park ou encore de la série Game Of Thrones. La plupart de ces lieux uniques sont nés dans l'imagination de Manuella Shaupp. Et voici sa dernière création : un appartement à Charleville-Mézières qui vous plonge dans l'intimité d'un célèbre poète français né dans cette ville en 1854. Des mois de recherches et de travail ont été effectués pour arriver à ce résultat où chaque objet et chaque détail a son importance. Deux étages plus bas, les propriétaires ont confié un autre projet à Manuella Shaupp une chambre Arsène Lupin. Chaque rénovation a coûté 15 000 euros. Un bon moyen de se démarquer et d'attirer toujours plus de clients. Les propriétaires pourront aussi doubler le prix de la nuit par rapport à un appartement classique d'une même superficie. TF1 | Reportage P. Corrieu, B. Poizeul