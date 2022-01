Champagne : des ventes en effervescence

Une petite bulle à cinq milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires. Plus de 300 millions de bouteilles vendues en supermarchés ou chez les cavistes. En France comme à l'étranger, la filière champagne marque des records pour 2021. Ce sont des chiffres inespérés pour Charles Fourny, un producteur installé dans ce vignoble depuis cinq générations. Jamais il n'avait vu une telle hausse des commandes. Confinement, tourisme et restauration en berne, l'année 2020 avait été marquée par une chute brutale des ventes. Les clients ont depuis changé leurs habitudes. Ils s'offrent ce petit luxe à domicile. "Pour se remonter le moral, un bon vin c'est impeccable, et pourquoi pas avec des bulles", confie l'un d'entre eux. Bruno Drans, fournisseur de champagne, s'est lui aussi adapté. Autrefois, il livrait les restaurants. Aujourd'hui, il présente ses vins à ce caviste. Le champagne français se boit surtout à l'étranger. Plus de la moitié des bouteilles sont exportées à l'international. TF1 | Reportage E. Payrò, C. Hanesse