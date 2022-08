Champagne, vers un millésime exceptionnel

La récolte s'annonce exceptionnelle tant sur le plan de la qualité que de la quantité. Les fortes pluies de l'an dernier avaient été beaucoup plus néfastes. Gorgés de soleil, les raisins de Chardonnay sont déjà à maturité. Premier coup de sécateur, le millésime du champagne 2022 s'annonce inédit. La sécheresse n'a pas eu d'impact sur le raisin. Au contraire, elle a renforcé sa qualité. La récolte doit débuter mardi. Tout doit être prêt. Les cuves sont lavées et le pressoir remis en route. Dans une commune, les vendanges ont déjà démarré avec quinze jours d'avance. C'est l'une des récoltes les plus précoces de l'histoire du champagne. Un vigneron a commencé vendredi. Il sait déjà que la cuvée sera bonne, bien meilleure que l'an dernier. Oubliez l'année 2021 catastrophique, ce millésime sera le meilleur des dernières années. Il faut récolter au plus vite pour que la qualité du champagne reste exceptionnelle. Les vendanges vont s'échelonner dans la région jusqu'à mi-septembre. TF1 | Reportage I. Blonz, V. Ruckly