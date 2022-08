Champagne : vers un millésime exceptionnel

L'été n'est pas fini que le raisin est déjà ramassé, versé dans le pressoir. Dans l'Aube, la récolte du Chardonnay a démarré deux semaines plus tôt qu'en 2021. Et la qualité est au rendez-vous. Selon Éric Therrey, producteur de champagne à Montgueux, la sécheresse de cet été n'a pas eu d'effet sur son raisin, au contraire, elle la bonifie. À peine le jus mis en cuve, la qualité se confirme. Le goût est déjà là. Et le cru pourrait être le meilleur des dix dernières années. Pour ramasser les raisins au plus vite, le vigneron va donc renforcer ses équipes. À quelques kilomètres dans cet autre vignoble, les vendanges commencent mardi. Les cuves sont lavées, les pressoirs rallumés. Tout est prêt, car dans les vignes, les fruits ont un taux de sucre bien avancé, comme l'explique Charlène Lassaigne, productrice de champagne à Montgueux (Aube). Cette récolte exceptionnelle arrive au bon moment, car dans le même temps, les ventes de champagne sont proches des records historiques. La profession prévoit 360 millions de bouteilles vendues en 2022, soit la deuxième meilleure année de tout le temps. Comme le souligne Jean-Paul Richardot, producteur de champagne et membre du Syndicat des vignerons de la Champagne. Une embellie importante pour l'une des locomotives de l'agriculture en France. Chaque année, le champagne génère six milliards d'euros de chiffre d'affaires. TF1 | Reportage I. Blonz, V. Ruckly