Champion : ma ville devient mon sponsor

Le Ball-Trap, c’est la spécialité d’Éric Delaunay. Ce champion multimédaillé participera aux Jeux olympiques de Tokyo l’été prochain. Mais d’ici là, l’entraînement est à ses frais. Et avec la crise sanitaire, les sponsors sont devenus rares. « Ça coûte à peu près 40 centimes à chaque fois que je tire une cible. J’en tire 50 000 à l’année. Donc, ça fait déjà un bon budget de 20 000 euros », précise le sportif. Au total, il a besoin de 40 000 euros. Mais, le tireur n’est pas seul. Il a une équipe. Et plus encore, il a toute une ville derrière lui. Car à Saint-Lô, il est partout : sur des drapeaux, des photos, des affiches et aussi sous des formes plus inattendues. Pour chaque baguette à son effigie, par exemple, dix centimes reviennent au sportif. L’initiative s’est propagée dans toute la ville. En tout, ce sont 120 commerces qui soutiennent le tireur avec leurs produits dérivés, comme des vitamines Éric Delaunay, des chocolats en forme de cible et même des bouteilles de champagne. « Plus de 400 euros récupérés uniquement sur ces commerces-là, c’est vraiment exceptionnel », se réjouit le champion. Il n’y a pas que le sportif qu’on admire, mais aussi l’enfant du pays qu’on soutient. Le Ball-Trap est une discipline méconnue et le champion se plaît à la populariser, notamment auprès des plus jeunes. C’est une belle histoire d’entraide qui n’est pas finie. Devant notre caméra, un homme d’affaires lui fait la surprise d’un don de 10 000 euros. De quoi permettre à Éric Delaunay de boucler plus sereinement son budget et de garder toute sa concentration pour décrocher sa première médaille olympique.