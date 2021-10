Championnats de France de sauvetage côtier sportif : Royan à l'honneur

Des courses qui se font en paddle, mais aussi en kayak de mer, ou tout simplement à la nage. À fond, avec la même détermination que s'ils allaient secourir un nageur en perdition quand le sauvetage côtier devient une discipline de compétition. C'est un sport inventé par les Australiens dont les épreuves ne doivent rien au hasard. "C'est une discipline pour travailler surtout le cardio, pour aller chercher quelqu'un", souligne Maela Corbière, concurrente, catégorie cadet. C'est la même chose pour celle qui se dispute sur le sable. "Ils sont allongés comme s'ils étaient sur la plage en train de bronzer. Et de l'autre côté, les bâtons représentent la main d'une victime. Donc, au coup de sifflet, il faut qu'ils aillent la chercher le plus vite possible", explique Valentin Même, entraîneur - Association de sauvetage et secourisme Royan-Atlantique. Dans cette compétition, sous son bonnet rose, Noah, 16 ans, excelle. Il enchaîne les courses sous les regards de ses parents qui ne cessent de l'encourager. Les clubs de sauvetage côtier se multiplient sur notre littoral. La fédération compte aujourd'hui 65 000 licenciés. Chacun trouve, dans ses exercices, un intérêt : devenir sauveteur ou être le meilleur sauveteur professionnel. L'été, les stages pour les enfants font le plein. La jeunesse des pratiquants est très visible ce week-end à la station balnéaire de Royan en Charente-Maritime.