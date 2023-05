Championnats de France de soudure : des experts très demandés

C'est la première épreuve pour, peut-être, devenir champion de France. Parmi les 20 concurrents, Sven Hanschmann, quatre ans d'expérience. Il a 30 minutes pour réaliser une soudure à plat. Cette compétition, plutôt étonnante, vise, d'abord, à faire connaître un métier qui manque de candidats. Pendant trois jours, des recruteurs potentiels sont là. L'industrie française manquerait de 7 000 soudeurs. La filière nucléaire, par exemple, a besoin d'embaucher. Des métiers exigeants qui requièrent habileté et rigueur. Mais quand un soudeur fait ses preuves, le salaire est intéressant. Et pour trouver de nouveaux profils, les entreprises essaient d'attirer les jeunes filles. Lorette Le Roy, soudeuse, participe, pour la première fois, au championnat de France. "J'avais envie d'un métier manuel et, qui soit polyvalent et intense. Et ben là, du coup, j'ai trouvé le bon endroit", affirme-t-elle. Les champions de France de soudure 2023 seront connus le dimanche 28 mai 2023 et deviendront, un peu, les ambassadeurs d'une filière d'avenir. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schely