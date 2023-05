Des podiums à l'exil : Melitina, championne de gymnastique et réfugiée

Il n'y avait a priori aucune chance que Sofia, dix ans, puisse être coachée par une championne de la gymnastique mondiale. Melitina Staniouta, 28 médailles en championnat du monde et d'Europe, n'avait elle-même aucune raison de venir dans ce club de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), puisqu'elle était chez elle, en Biélorussie, une star. Il y a trois ans, Melitina a fui son pays après avoir dénoncé les violences du gouvernement, puis la guerre en Ukraine, où elle avait recommencé sa vie. Et alors qu'elle se trouve en Espagne pour un gala, sa banque biélorusse tombe sous le coup des sanctions internationales. Plus d'accès à son compte, plus d'argent... elle lance un SOS sur les réseaux sociaux, intercepté par Aurélie Despierres, la présidente du club de Rueil. Et depuis un an, Aurélie l'héberge chez elle et l'aide dans ses démarches pour reconstruire une vie. Pour vivre, Melitina Staniouta donne aujourd'hui des master class dans le monde entier, mais ne sait pas encore si c'est en France qu'elle posera enfin ses bagages. TF1 | Reportage S. Pinatel, F. Mignard