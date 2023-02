Championne de kitefoil : elle vole sur l'eau

Cela ressemblerait presque à une danse, à 70 kilomètres heures, entre une athlète, sa planche, le vent et la surface de l’eau. L’artiste s’appelle Lauriane Nolot. Son sport, le kitefoil. Son palmarès, double championne de France, championne d’Europe, vice-championne du monde, et tout ça avec le sourire. Oui, elle a le sourire facile et le bon mot rapide. Sur la plage de l'Almanarre à Hyères (Var), au lieu de sa discipline, sa bonne humeur et ses titres la précèdent. Si ce sport extrême est encore largement masculin, Lauriane n’a peur de personne. À ses côtés en équipe de France, Axel Mazella, champion du monde. Avant d’être son meilleur ami, c’était son modèle. Faire partie de la cour des grands, y rester, et pour ça, Laurianne travaille ses fondamentaux les pieds sur terre. Avec une obsession, la qualification pour les Jeux olympiques et le reste attendra. Les sacrifices bien sûr, mais le bonheur à chaque fois qu’elle glisse sur l’eau. En 2024, si elle survole la compétition et arrache une médaille, ce sera avec le sourire évidemment. TF1 | Reportage P. Géli, F. Miara