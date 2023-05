Champions d'Europe : La Rochelle en fête !

Il y a ceux qui ont dormi heureux, et ceux qui ont fait la fête jusqu’au petit matin. En regardant le port de La Rochelle (Charente-Maritime) ce dimanche, difficile d’imaginer l’ambiance à la fin du match de la veille. Des dizaines de supporters se jettent dans une eau à 15 °C, un moyen de faire redescendre la température après une rencontre irrespirable. La Rochelle a remporté la Champions Cup pour la deuxième fois. Un deuxième titre européen, célébré par plus de 40 000 personnes. Même les rivaux du Stade Toulousain saluent cette victoire. "Il le faut ! S’il n’y a pas de fair-play, il n’y a pas de rugby", dit l’un d’eux. Encore dans l’euphorie ce matin, les festivités vont se prolonger toute l’après-midi. Les joueurs de la Rochelle vont défiler sur le vieux port à partir de seize heures, et l’ambiance pourrait être encore plus chaude qu’hier. "Cet après-midi, ça va être noir de monde", confirme un habitant. TF1 | Reportage Y. Chambon, D. Bertaud