Champs-Elysées : la plus belle avenue du monde en sursis

Cela fait 40 ans que l'avenue des Champs-Elysées se pare de lumière pour les fêtes. Et elle en a bien besoin cette année, car ces derniers temps, les champs font grise mine. Les touristes ont déserté les trottoirs, les grands restaurants ne voient passer que des joggers, et les boutiques de luxe laissent leurs clients à l'extérieur. Pour certains commerçants, le reconfinement a été le coup de massue de trop. "I love Paris", la dernière boutique de souvenirs des Champs, va fermer. Avec des ventes en chute libre depuis six mois, il est impossible pour Jean-François Levy, le gérant, de payer le loyer de la boutique. Actuellement, près de 20% des surfaces commerciaux des Champs sont vides. D'après Jean-Noël Reinhardt, le porte-parole des commerçants, le Covid n'explique pas tout. Il déplore que "Les Champs-Elysées ont eu trois années sans Noël". La faute, selon lui, aux violentes manifestations des Gilets jaunes en 2018 et 2019. Très dépendantes des touristes étrangers, désertées par les Parisiens, l'avenue aimerait se réinventer en un haut-lieu de loisirs et de promenades.