Champs-Elysées : les images de la plus grande dictée du monde

La plus belle avenue du monde transformée en salle de classe. Plus de 1 700 pupitres ont été alignés sur les pavés pour accueillir une dictée géante. Pour lire l’une des trois dictées, une ancienne professeur de français aujourd’hui romancière à succès, Katherine Pancol, écrivaine, autrice du livre “ la mariée des bottes jaunes “ (édition Albin Michel) , s’est entraînée avant de se prêter au jeu. Pour être bien comprise, elle a fait des pauses, des scansions, l’avertissement aux liaisons, car l’exercice demande de la concentration. Quatre fautes pour Mireille, 80 ans, grande amatrice de dictée. Pas de récompense ni de classement, mais la joie de participer à un record mondial et surtout un moyen d’effacer les mauvais souvenirs d’école. C’est tout le but de ces dictées géantes. Passion française incontournable des salles de classe autrefois austère, aujourd'hui, elle se veut joyeuse. C'est le cas, par exemple, dans un quartier populaire en région parisienne. Atelier dictée, un mercredi après-midi sous le soleil, carton plein pour les petits et les grands. Sur le podium, la fierté des as de l’orthographe, ils participeront au championnat national de dictée. TF1 | Reportage E. Payro , D. Sitbon et L. Lassalle