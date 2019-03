Champs-Élysées : comment opèrent les Black blocs ?

Le déferlement de violence du samedi 16 mars 2019 s'explique aussi par la présence massive de casseurs. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 1 500, notamment des "Black blocs". Des groupes particulièrement bien organisés, vêtus intégralement de noirs. Ils ont chargé les forces de l'ordre massées autour de l'Arc du triomphe. Ces derniers se sont aussi attaqués à tous les symboles de l'État et de l'ordre capitaliste. Mais comment opèrent-ils ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.