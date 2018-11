Champs-Élysées : qui va payer les dégâts ?

L'avenue des Champs-Élysées a pris des allures de champ de bataille samedi 24 novembre 2018. Des pavés arrachés aux carcasses de véhicules brûlés, les dégâts des affrontements entre "gilets jaunes" et forces de l'ordre sont impressionnants. Les commerçants se demandent maintenant qui va payer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.