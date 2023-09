Chandelle, cuillère, caramel : parlez-vous rugby ?

Le ballon ovale, dans la poésie de ses trajectoires imprévisibles et de ses rebonds capricieux, cultive sur la pelouse tout un langage. Pour les profanes, on ouvre en douceur ce dictionnaire avec la "chandelle" : coup de pied en l'air, pas vraiment vers le septième ciel, ni pour un dîner en amoureux, même si cela finit souvent par des embrassades sincères, quoique rugueuses. On parlera de "cuillère" quand d'un coup de main, on fait tomber in extremis le porteur du ballon. On filera à la métaphore culinaire avec une action qui, pourtant, n'a rien d'une sucrerie : "le caramel". En termes de plaquage, il y a ce qui est certes brutal, mais autorisé, et ce qui est formellement interdit : "la cathédrale", c'est quand on renverse complètement un joueur pour le faire retomber sur la tête. Le vocabulaire a parfois l'occasion du geste avec la "chistera", comme un coup de pelote basque pour brouiller les pistes. On entendra aussi le "raffut" qui consiste à écarter l'adversaire du bout du bras pour aller vers l'essai. Et puis, il y a une phase de jeu toujours mystérieuse : la "cocotte", quand les corps sont sous pression. Si la cabane ne tombe pas sur le chien, c'est-à-dire, si le rêve ne s'écroule pas au dernier moment, le XV de France écrira peut-être dans la langue fleurie du rugby une des plus belles pages de son histoire. TF1 | Reportage M. Izard, N. Laurent, J. Robichon