Changement climatique : les cépages oubliés à la rescousse

Yannick ne s’attendait pas à remonter si tôt dans sa machine de récolte. Le soleil frappe fort. Les vendanges ont commencé sur les côtes hautes de Gaillac. Mais, après quatre vagues à près de 40 degrés et pas une goutte de pluie depuis deux mois, autant le dire, la vigne a souffert. Un viticulteur n’en revient toujours pas. Un taux de sucre trop fort, un taux d’alcool trop élevé... Tous les équilibres sont perturbés. Alors, il faut agir et vite. Dans un laboratoire de l’Institut Français de Vignes et du Vin, les raisins sont comme des cobayes : étudiés, décortiqués, analysés. Une des solutions se trouve sans doute dans la bibliothèque d’Olivier Yobrégat : des ouvrages d’ampélographie. Il s’agit d’une discipline entre botanique et œnologie qui recense la plupart des cépages existants : les anciens, les oubliés ou même les disparus. Ils pourraient être aujourd’hui plus adaptés et plus résistants au changement climatique. Olivier a retrouvé et regroupé plus de 300 variétés anciennes, souvent abandonnées. Sur un hectare, il y a des feuilles, des formes, des couleurs différentes. C’est un patrimoine viticole qui est sous haute surveillance. TF1 | Reportage M. Dupont