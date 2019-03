Changement d'heure : faut-il garder celle d'été ou d'hiver ?

Il ne faut pas se tromper cette nuit du samedi 30 à dimanche 31 mars 2019. Réglez bien vos horloges, car à deux heures, il sera trois heures. On perdra au passage une heure de sommeil. L'heure d'été pourrait bien devenir la norme toute l'année. Dans une récente étude, 80% des Français interrogés ne veulent plus changer d'heure, et une majorité préfère celle d'été. Ce qui n’est pas le cas des maraîchers et des agriculteurs, qui préfèrent garder l'heure d'hiver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.