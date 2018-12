Changement de stratégie des forces de l'ordre face aux gilets jaunes

Les CRS ont mieux maîtrisé la manifestation du 8 décembre 2018. Alors que le 1er décembre 2018, les forces de l'ordre ont été pris de court par les manifestants et où certains d'entre eux ont été agressés, le 8 décembre 2018, ils ont changé de méthode d'attaque. En nombre supérieur et plus mobiles, ils ont reçu l'ordre d'aller au-devant des manifestants et de charger pour faire fuir les casseurs. Les contrôles ont été multipliés en amont afin de prévenir des dangers liés à la sécurité des policiers et des manifestants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.