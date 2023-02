Changer d'atmosphère : dans mon jardin d'hiver

Au départ, c'était une terrasse. L'idée de la véranda n'est venue qu'ensuite. Et c'est ainsi que l'oranger défie l'hiver alsacien. Jean-Claude Heiby y a pris goût. Et comme il y a de la place, il en fait construire une beaucoup plus grande. Ce paysagiste d'Hunspach (Bas-Rhin), tient beaucoup aux plantes. Elle lui a coûté 50 000 euros, il y a dix ans, le même prix au m² qu'une maison. Le marché français de la véranda s'est stabilisé après deux années de forte croissance. On utilise désormais du triple vitrage. Et elle doit avoir les mêmes qualités qu'une maison. Que ce soit pour une modification de façade ou pour une véranda plus imposante, une autorisation préalable est requise, et même un permis de construire si la surface dépasse 20 m². En ville, il y a aussi des solutions pour étancher notre soif de verdure : les terrariums. Depuis quinze mois, Jennifer Baumgartner anime des ateliers pour se familiariser avec ses mini-jardins intérieurs. Ces plantes s'arrosent toutes seules. Ce qui constitue un avantage non négligeable pour les citadins. Ces derniers peuvent voir grandir de très près leurs plantes en toute autonomie. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J.Rieg-Boivin, E. Schings