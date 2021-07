Changer de file dans un embouteillage, une bonne idée ?

Point mort, première, avancer un peu, s'arrêter parfois longtemps, les embouteillages peuvent nous mettre à rude épreuve, comme une impression de ne jamais choisir la bonne voie. Une fois sur l'autoroute, la tentation de gagner du temps est grande. Y a-t-il vraiment une file qui avance plus vite que l'autre ? Non. Cela a été démontré par des chercheurs. Voilà ce que dit leur étude. Dans la vidéo en tête de cet article, les trois voitures rouges avancent chacune à leur tour, se doublent. Et pourtant, au bout de dix minutes, elles en sont sensiblement au même point. Alors, pourquoi est-ce qu'on a toujours l'impression d'avoir choisi la mauvaise file ? L'explication est mathématique. Lorsque trois voitures nous dépassent, cela peut prendre une minute et les véhicules sont espacés d'une cinquantaine de mètres entre eux. Mais lorsque c'est nous les dépassons à la même vitesse, cela nous prend moins de temps, car les voitures à l'arrêt sont plus rapprochées. Sur un trajet, on passe donc plus de temps à se faire doubler qu'à doubler les autres. Changer de file ne vous fera pas gagner de temps. Cela peut même être contre-productif et ralentir encore plus la circulation. Seul un effort collectif peut réduire les embouteillages. Finalement, le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est de rester prudent et de prendre votre mal en patience.