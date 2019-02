"Le chant du loup", une super-production tricolore avec Omar Sy

Les deux acteurs Omar Sy et François Civil étaient sur notre plateau pour faire la promotion de "Le chant du loup". Ce film raconte l'histoire d’un sous-marin nucléaire menacé par une présence. Il a été préparé avec l'armée et des vrais sous-mariniers et Antonin Baudry, le réalisateur, a respecté leur langage, leurs codes et leurs procédures dans cette œuvre cinématographique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.