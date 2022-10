Chantilly : une forêt à l'agonie

Au ras du sol, dans les sentiers forestiers, l'agonie de cette forêt n'est pas encore perceptible. Il faut lever les yeux, voir les hauts des branches dégarnis ou mieux encore survoler les massifs et mesurer le dépérissement d'une forêt qui, petit à petit, s'éteint par les cymes. La forêt de Chantilly est en train de mourir sur environ un tiers de sa surface. Et notamment les chênes qui périssent en raison des sécheresses répétitives de ces dernières années. Pour tenter d'éviter sa disparition, une étude d'ampleur inédite a été lancée. Une soixantaine de biologistes, de généticiens, de climatologues ou encore d'entomologistes sont impliqués, et 300 volontaires bénévoles sont aussi mobilisés. Ce jour-là, ils sont partis pour une balade en forêt, le nez sur le GPS, programmé pour les guider sur des points précis. L'objectif est d'établir une carte précise de la composition du sol de la forêt et à partir d'une technologie ultra-sophistiquée via des images aériennes, savoir où la forêt souffre le plus. Autre effet du réchauffement climatique, les hannetons autrefois rares dans cet endroit, sont désormais omniprésents et leurs larves grignotent les racines. D'autres insectes, eux, s'attaquent directement aux bois. D'ores et déjà, les exploitants forestiers ont dû adapter leurs méthodes en abandonnant totalement les coupes claires. Mais cela ne suffit plus. Les scientifiques ont alors recours au système de la migration assistée. Les expériences et les recherches menées dans la région doivent servir aux autres forêts françaises et européennes toutes menacées par le réchauffement climatique. TF1 | Reportage M. De Chevigny, P. Lormant