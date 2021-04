Chaque mercredi, ces ados s’envolent avec l’armée de l’air

C'est un rituel. Chaque mercredi, Marine, collégienne, enfile un uniforme de l'armée de l'Air et de l'Espace. Depuis septembre dernier, elle fait partie de l'escadrille air jeunesse (EAJ). Un programme militaire qui lui ouvre les portes du monde de l'aéronautique. Ce jour-là, c'est son premier vol dans un avion civil à double-commande. Elle n'a que 14 ans et c'est elle qui est aux commandes. Depuis le ciel, elle a même le temps d'admirer son collège, son village et sa maison. Selon son instructeur, elle a un avenir prometteur, 45 minutes de vol plus tard. Marine n'est pas issue d'une famille de militaires comme la plupart de ses camarades. Mais ils ont appris les bases, comme se découvrir pour monter dans le bus qui les emmène chaque semaine sur cette base aérienne. Une ambiance plus disciplinée par rapport au collège. Leur espoir est de décrocher en fin d'année leur premier diplôme, le Brevet d'Initiation Aéronautique. Avec l'échange avec un astronaute, simulateur de vol et pilotage de drone, leur après-midi est chargé.