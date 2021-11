Charente-Maritime : qui vole les huîtres par tonnes sur l'Île de Ré ?

"On s'est fait voler 80 poches directement sur les parcs. Ce qui représente à peu près une tonne d'huîtres vendables", déplore Julien Magot, ostréiculteur à Esnandes. Son voisin, lui, a perdu aussi trois tonnes. Ces derniers jours, les vols se multiplient en Charente-Maritime. À chaque fois, ce sont des huîtres numéro 3, les plus vendus sur le marché, qui attirent les malfaiteurs. "Des huîtres vendables, des huîtres marchandes, c'est trois ans de travail. Donc, c'est assez énorme", se dégoute Julien. Pour les ostréiculteurs de l'Île de Ré, l'origine de ces vols ne fait aucun doute. Comme lors des précédentes affaires, les coupables sont des professionnels, parfois, eux-mêmes, producteurs d'huîtres. En effet, accéder aux parcs est un jeu d'enfant. On n'a pas besoin de bateau, un simple tracteur suffit et le mal pourrait être fait en seulement 30 minutes. Pour la brigade nautique de la Rochelle, la zone à surveiller est immense, l'équivalent de 5 000 terrains de football. Alors, les gendarmes demandent aux professionnels de marquer leurs poches pour les retrouver plus facilement ou d'utiliser des balises GPS. Pour certains ostréiculteurs, les fêtes de fin d'année représentent 60% du chiffre d'affaires annuel. Alors, ces vols sont une perte sèche à un mois et demi de Noël. Environ, 45 000 tonnes d'huîtres sortent des parcs de Charente-Maritime chaque année, soit le tiers de la production nationale. En moyenne, cinq à dix tonnes sont volées chaque année avant les fêtes. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Devaux