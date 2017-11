Charente : un éleveur possède le plus gros troupeau d'aurochs en France

Nés il y a cinq cent mille ans, on les retrouve sur les murs de la grotte de Lascaux. Les aurochs, ancêtres des vaches, sont réapparus dans le nord de la Charente grâce à un éleveur audacieux. Ce dernier possède le plus gros troupeau de France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.