Charles Aznavour, l'hommage de la Nation

Deux patries, deux coeurs meurtris, étaient côte à côte à la cour d'Honneur des Invalides pour rendre un dernier hommage à l'un des plus grands soldats de la langue de Molière, Charles Aznavour. La France et l'Arménie ont ainsi salué le destin hors du commun d'un géant qui a su créer un pont entre les générations.