Charles de Foucauld proclamé saint dimanche à Rome

Charles restaurait la voûte d'une Chapelle à 15 mètres de hauteur lorsqu'il est tombé. "Je suis tombé sur un banc qui m'a empalé. J'avais un morceau de bois qui est passé à peu près de 10, 20 cm devant et derrière", témoigne-t-il. Un accident de ce type est fatal à 99 %, selon les statistiques. Charles, lui, va s'en tirer sans aucune séquelle. Deux mois plus tard, il était déjà de retour au travail. Le charpentier a échappé à une mort presque certaine, 100 ans jour pour jour après le décès de Charles de Foucauld. Un mystique catholique qui faisait précisément l’objet de prière dans cette communauté. Mais aussi invoqué par les proches de Charles après l’accident. En langage profane, cela fait beaucoup trop de coïncidences. Et en langage catholique : "c’est ce qu’on appelle le miracle". Toute une série de présomptions font une certitude morale”, explique Monseigneur Bernard Ardura, postulateur de la canonisation de Charles de Foucauld. Le chirurgien a été entendu et un psychiatre consulté. Puis à Rome, sept autres médecins indépendants se sont penchés sur ce cas et ont décidé qu’aucune explication scientifique ne peut être donnée. C’est la condition réclamée par le Pape pour crier officiellement au miracle. Ce qu'il a fait il y a 2 ans. "Une issue plus qu'inespérée" pour les collègues de Charles et son patron François Asselin. "On est tous heureux en sachant maintenant qu'il y a un sens à ce qui lui est arrivé malheureusement". Le jeune charpentier qui n'est pas baptisé s’interroge encore. "Je ne suis pas du tout croyant, mais je pense que j’ai eu beaucoup de chance, peut-être qu’il y a une part aussi de miracle en me disant que Charles de Foucauld m’a peut-être aidé". Son histoire est désormais liée pour l'éternité à celle de Charles de Foucauld, qui sera déclaré saint à partir de ce dimanche. TF1 | Reportage M. de Chevigny, A. Conil, G. d’Angeli