Charles-de-Gaulle : "Tout est mis en œuvre pour s'assurer que les marins vont bien", affirme le contre-amiral Marc Aussedat

Comment se portent les marins contaminés du Charles de Gaulle ? Que va-t-il se passer maintenant ? Répondant à ces questions, le contre-amiral Marc Aussedat a expliqué que "tout est mis en œuvre pour s'assurer que les marins vont bien". "Lorsque le covid a été déclaré, on a renforcé les mesures sanitaires" a-t-il continué. Il a aussi fait savoir que les marins passeront au test de manière à pouvoir les catégoriser et les confiner en conséquence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.