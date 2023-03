Charles III en France: demandez le programme !

Pour un amoureux du vin comme lui, la destination était incontournable. Bordeaux, capitale de la plus britannique des régions de France, attend avec impatience le bain de foule du roi Charles III. Au programme, visite d’un vignoble, mais aussi retour dans les forêts brûlées, l'été dernier en Gironde. Une visite préparée dans le plus grand secret depuis plusieurs semaines, par le maire de la ville, Pierre Hurmic. Le choix de la ville n'est pas une première. En 1977, on le voit en plein bain de foule dans les rues de Bordeaux, sur la vidéo en tête de cet article. Il totalise 34 visites en France, dont la dernière date de 2019 dans le Calvados. Cette fois-ci, tous les honneurs lui seront réservés, banquet d'État à Versailles, descente des Champs-Élysées, d'autant plus qu'il s'agira de son tout premier déplacement à l'étranger en tant que roi, dans un pays cher à la Couronne britannique. Après son escale en France, Charles III s'envolera ensuite vers l'Allemagne. Deux déplacements organisés avant même son couronnement le 6 mai prochain, à L'Abbaye de Westminster à Londres. TF1 | Reportage M. Desmoulins, E. Braem, C. Brousseau