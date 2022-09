Charles III : entrepreneur et pionnier de l'écologie

Charles a fait du domaine de Highgrove, situé à 170 km au sud-ouest de Londres, terrain de jeu favori, son laboratoire. Et ce, depuis 1980 où il passe ses week-ends en famille, mais surtout où il mène ses expérimentations écologiques. Les poules et les cochons y sont élevés en plein air et nourris au grain par la famille royale elle-même. Et quand ils sont malades, ils sont soignés grâce à l'homéopathie. Quant aux 360 hectares de culture, ils sont sans aucun pesticide ou engrais. Un cheval de bataille pour le prince. Highgrove, c'est le règne du compost. Des panneaux solaires fournissent l'énergie et l'eau est bien sûr recyclée jusqu'à, paraît-il, l'eau du bain de Charles lui-même. Encore plus originale, sa vieille Aston Marin ne roule pas à l'essence mais aux vins anglais et aux petits-laits. Des produits de sa ferme, Charles monte un empire. Ils sont vendus dans les supermarchés haut de gamme, et désormais dans plus de 30 pays. Depuis l'été 2022, le parfum made in Highgrove est vendu à prix d'or,180 euros la bouteille. Mais ses projets les plus impressionnants restent sans doute la ville expérimentale de Poundbury où vivent 3 500 habitants. Elle a été entièrement imaginée par le nouveau roi. Une autre ville écologique devrait avoir le jour d'ici 2025. Reste au roi Charles III d'obtenir le permis de construire. TF1 | Reportage L. Adda, M. Derre