Charles III : le sacre

Le couronnement du roi Charles III s'est passé dans un moment de silence à midi deux, à Londres. Il est couronné huit mois après être devenu roi. C'est le quarantième souverain sacré dans cette abbaye de Westminster. Le couple royal a passé deux kilomètres à bord du carrosse moderne, créé pour Élisabeth II. Il semblait presque détendu. La foule et les 2 300 invités sont arrivés bien plus tôt. Ils sont composés d'hommes d'État, des représentants de toutes les religions, ceux des 56 pays du Commonwealth. Dans ce nouveau règne, Charles III les a rassemblés. Le prince Harry arrive bien seul, avant les membres de la famille royale. Le protocole est suivi à la lettre ou presque. Le carrosse se présente quatre minutes trop tôt à l'entrée de l'abbaye, le roi doit attendre. Ce qui manifestement, n'est pas pour lui plaire. La cérémonie dura deux heures. La tradition a été respectée, d'abord dans la tenue puis dans l'accueil par un enfant. Après le sermon sur la bible, il y a eu quelques touches d'originalités, comme des chants gaéliques en gallois. Il y a eu également du gospel, qui est une première dans ces cérémonies. Une part de mystère s'ajoute à la fête. Le roi reçoit l'huile sainte, mais l'onction se passe à l'abri des regards. Il s'agit d'un moment dans le secret avec Dieu. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Hovine, C. Aguilar