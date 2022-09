Charles III : les premiers pas d'un roi

Aux côtés d’un portrait de sa mère, le roi Charles III s’adresse pour la première fois à ses sujets. Le roi évoque longuement sa famille, parfois déchirée. Son premier jour de règne commençait par le départ depuis Balmoral et le retour à Londres. Pendant que le roi est dans l’avion, en route vers la capitale, les cloches de Westminster raisonnent une fois par minute. Il s’agit d’une tradition, lorsqu’un membre de la famille royale décède. Du pont de Londres, à l’enclave britannique de Gibraltar, on fait tirer 96 coups de canon. C’était l’âge de la reine. Des milliers de personnes attendent Charles III à Buckingham et l’accueillent en chantant l’hymne national. Au milieu des hourras : on entend des “longue vie au roi”. Certains ont des messages plus personnels. Devant la foule, avec des dizaines de mains tendues, ses regards sont chargés d’émotion et de respect. Il n’y a pas de doute, le prince Charles a disparu. C’est bien le roi qu’ils ont devant eux. Il s'agit d'un jour unique, alors tant pis pour le protocole d’habitude si stricte. Les grilles de Buckingham, le Palais royal britannique, Charles les a franchi de nombreuses fois quand il était prince. Roi, il y est désormais chez lui. TF1 | Reportage F. Litzler