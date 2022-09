Charles III, les privilèges d'un roi

Ces cygnes, comme tous ceux du royaume, deviennent la propriété exclusive du nouveau roi. Charles III hérite aussi des dauphins et des baleines en liberté au large des côtes britanniques, considérés comme des poissons royaux depuis le XIVe siècle. "On a voulu les protéger, non pas pour une raison écologique, mais simplement pour garantir l'approvisionnement en nourriture des palais royaux", explique Marc Roche, journaliste. Des lois médiévales qui n'ont jamais été abolies, et qui servent aujourd'hui à protéger ces espèces. Le roi est également le seul Britannique à pouvoir voyager sans passeport et à circuler sans permis de conduire. Ces documents étant délivrés au nom de Sa Majesté et il serait incongru qu'il se les octroie lui-même. Charles III hérite de la fortune personnelle de la reine : des châteaux, des biens immobiliers, des chevaux de course et une collection de timbres très prestigieuse. Une fortune estimée à plus de 430 millions d'euros. Un héritage colossal qui sera totalement exempté de droit de succession, pour préserver le patrimoine de sa gracieuse majesté. TF1 | Reportage M. Guenegan, F. Maillard