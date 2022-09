Charles III proclamé roi

Les trompettes l'annoncent, Charles III est officiellement proclamé souverain. Et comme le veut la tradition, c'est le roi d'armes de l'Ordre de la Jarretière qui en a la charge. Deux jours après la mort de sa mère Elizabeth II, le voici devenu roi. C'est à Londres, à l'intérieur du palais Saint James, l'ancienne résidence royale, que s'est tenue la cérémonie historique. Elle a été retransmise pour la toute première fois en direct sur les télévisions du monde entier. Parmi les 700 membres du conseil, au premier rang, il y a tous les anciens Premiers ministres britanniques. Il y a également William, prince de Galles et futur héritier de la couronne. Comme le veut le protocole, il est venu sans sa femme Kate et surtout sans son frère Harry. A ses côtés se trouve la reine consort Camilla. L'ensemble des institutions britanniques est là pour reconnaître son nouveau roi. Étape après étape, dans la plus grande solennité et dans le respect au millimètre du protocole et de la tradition, Charles III s'installe comme chef d’État à 73 ans. TF1 | Reportage A. Barth, L. Adda