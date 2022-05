Charles, le prince bâtisseur

Vu du ciel, on dirait une ville construite à l'apogée de l'empire britannique. Pourtant, tous les immeubles sont récents. Il y a 30 ans, la ville voisine veut s'agrandir et construire une banlieue. Il s'agit des terres du Duchy du prince Charles. Alors, le futur roi se mêle du projet. Il propose Poundbury, un village à son image, très traditionnel. Le design des bâtiments est celui typique du XIXe siècle. John Simpson est un des architectes de Poundbury. Il travaille en étroite collaboration avec le futur roi. Chaque détail de la ville est examiné par le prince Charles, comme cette halle de marché, dans la vidéo en tête de cet article. Des promoteurs immobiliers se partagent la ville. Le prince n'en tire aucun bénéfice, mais il aide au financement grâce à sa fondation caritative. Alors, deux fois par an, les habitants le voient déambuler dans les rues. Ils ont pu croiser la reine elle-même au supermarché. La ville est au parfum royal. Et les habitants, en général âgés, sont comblés. L'immobilier y est plus cher que dans la région. Mais il faut dire que Poundbury est attractive. L'héritier du trône a peut être des goûts architecturaux classiques. Il est, en revanche, tourné vers le futur et l'écologie. Logements, magasins, bureaux, entreprises... Tous les bâtiments sont à proximité. Engagé pour l'environnement, le prince ouvre une usine de biométhane, il y a dix ans. Elle fournit aujourd'hui toute la ville en gaz naturel. Un prince bâtisseur et un royaume en construction. Deux autres villes similaires sont en développement sur son Duché de Cornouailles TF1 | Reportage L. Barbazanges, A. Prugnaud