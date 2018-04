Charleville-Mézières : des lycéens tentent le pari fou de reproduire à l'identique un char de la Première Guerre mondiale

Si la commémoration du centenaire de l'Armistice de 1918 n'est encore que dans quelques mois, des passionnés d'histoire initient déjà les plus jeunes à célébrer l'événement. Dans le lycée technique François Bazin de Charleville-Mézières, en Ardennes, des élèves sont en train de reconstituer à l'identique un char de la Première Guerre mondiale. Il a fallu quatre ans de travail pour le reproduire. Un bon moyen d'apprentissage pour ces lycéens qui peuvent appliquer leurs acquis techniques tout en s’imprégnant de l'histoire du char. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.