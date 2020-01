Charlotte Perriand, pionnière de l'architecture moderne

Née dans les années 1900, Charlotte Perriand, une grande architecte française, avait une longueur d'avance sur son monde. Elle a révolutionné nos intérieurs. On lui doit notamment le décloisonnement des pièces de la maison afin de libérer de l'espace, mais aussi de sortir la femme de ses fourneaux grâce à sa fameuse cuisine ouverte. Qui était cette pionnière de l'architecture moderne ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.