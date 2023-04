Charly et Barbara : stars du marathon à 93 et 83 ans

Du haut de leur grand âge, quelques derniers petits pas pour réaliser cette folie de terminer le marathon de Paris. Le plus ancien des papis et la plus âgée des mamies ont repoussé une nouvelle fois leurs limites. À 10h30 ce dimanche matin, au départ, Barbara Humbert suscite déjà l’admiration, mais il est temps de partir maintenant. Les deux doyens ne courent pas ensemble. Charly Bancarel, 83 ans, s'est élancé deux heures plus tôt. La place Vendôme, le Louvre, puis l'hôtel de ville sont déjà derrière lui. Pour son onzième marathon de Paris, sa petite fille l’accompagne. Tout au long du parcours, leurs prénoms sont scandés. Ils seraient presque frais un peu plus loin au semi-marathon. Au 31ème kilomètre, Barbara a mal au pied gauche, mais poursuit sa course après avoir reçu un baiser de son mari. Charly, lui aussi, a eu besoin d'encouragements, divers et nombreux. Et il termine au bout de sept heures et vingt-deux minutes d’effort, une heure de plus que Barbara. Ils ne sont jamais rassasiés, presque jamais épuisés. TF1 | Reportage Y. Hovine, H. Dreyfus, G. Vuitton, Q. Danjou