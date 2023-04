Charly, un marathonien de... 93 ans !

Son bonheur, il ne le conçoit qu’à petite foulée, en défiant le temps qui passe, où seul compte finalement le plaisir de courir, quatre-vingt-treize et toujours des yeux d’enfant, baskets aux pieds. Charly a commencé la course à pied sur le tard, à plus de 50 ans. Son premier marathon, c’était à 70 ans, une révélation et un plaisir immédiat. Chez lui, les souvenirs de ses exploits sont partout. Il n’y a aucune fierté particulière ni de course record, mais juste un goût du sport et de l’effort devenus une philosophie de vie. Ce Cantalien a été chauffeur de car, puis propriétaire d’un hôtel à Salers avec Denise, son épouse et sa première supportrice. C’est donc sans surprise que Charly nous emmène dans son sous-sol, où il a aménagé une salle de sport. Sa forme, il l’entretient au quotidien. Ce coureur hors du temps suscite évidemment le respect de beaucoup. Et ce jour-là, un admirateur l’appelle directement au téléphone pour le féliciter. Près de 500 kilomètres à pied par mois, plus de 2 000 à vélo, Charly ne prend pas sa onzième participation au marathon de Paris par-dessus la jambe, pour lui, mais aussi pour ses enfants et ses petits-enfants TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive