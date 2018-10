Le charme du terroir tropézien au menu

À Saint-Tropez, Philippe Colinet vit de sa passion, ou plutôt de ses passions. Cuisinier invétéré et artiste peintre à ses heures perdues, les produits du terroir constituent pour lui une source d'inspiration. En effet, ce chef cuisinier de La Bastide ne mise que sur les produits de sa localité. Pour ce faire, il "cueille" toujours ses ingrédients à la source. Et dans les plats, l'on y retrouve la douce saveur de la simplicité. Pour lui, "on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.