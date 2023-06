Charolaises : les éleveurs réduisent le cheptel

Des charolaises de moins en moins nombreuses au cœur de ces immenses vallées de Saône-et-Loire. Dans les berceaux de la race, les troupeaux se sont réduits en quelques années, comme celui de Michel Joly. En deux ans, cet éleveur s'est séparé de la moitié de ses vaches. Entre les prix des matières premières et celui de l'énergie, son élevage n'est plus rentable. Résultat, cet amoureux de la race produit moins de viande, et il n'est pas le seul dans la région. La Saône-et-Loire compte 85 000 charolaises de moins qu'il y a dix ans. En cause, la race n'attire plus les jeunes éleveurs. Pascal et Eric Guillemin le constatent. Bientôt retraités, ils ne trouvent personne pour reprendre leur élevage. C'est une carrière qui est à présent sur la fin, et c'est l'inquiétude. Sans repreneur, que faire de ces 500 charolaises ? Une filière moins attractive côté éleveur, mais une viande toujours autant appréciée par les Français, même si son prix a augmenté. TF1 | Reportage S. Prez, D. Paturel, C. Bruère