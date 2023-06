Chartres : le pèlerinage des records

Une colonne de pèlerin à perte de vue qui grossit d’année en année. Ils étaient 3 000 dans les années 80, 16 000 aujourd’hui, le pèlerinage de Chartres attire les foules. Le parcours n'est pourtant pas une sinécure. Entre Paris et Chartres, 97 km. Un chemin balisé au Moyen âge, ressuscité en 1983 par une association traditionaliste. Depuis cette année, le nombre d'inscriptions augmente de 10% par an ? Cette année, les demandes ont explosé, plus de 50%. L’association a dû refuser du monde. Tout au long du chemin, des temps de prière, des offices en latin, selon un rite ancien, établi avant la réforme du concile Vatican II Les catholiques pratiquant ne sont plus que 6% en France, beaucoup trouvent refuge dans la tradition. Les jeunes sont très nombreux. Fort de son succès, le pèlerinage a dû adapter sa logistique. Tant dis que les pèlerins reprennent la route, les sacs sont acheminés vers le Bivouac. Ce champ, loué à un agriculteur pour la nuit, 43 000 sacs y seront déposés et récupérés le soir même. Mille bénévoles ont travaillé toute l’année à penser dans les moindres détails cette ville, montée en une journée. Logement, toilette, point d’eau, rien ne manque, pas même la soupe offerte le soir aux marcheurs affamés. Deux nuits, trois jours de marche et de prière, les pèlerins seront demain à Chartres. TF1 | Reportage S.De Vaissière, J. Y. Mey . S. Iogulescu