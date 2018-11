Chartres : la ville qui refuse 2 000 emplois

Peut-on refuser la création de 2 000 emplois sur son territoire quand on est maire d'une commune ? C'est en touts cas la décision troublante prise par la ville de Chartres. En effet, une entreprise de logistique a été priée d'aller voir ailleurs. L'argument de la municipalité : ne pas déranger sa population avec l'arrivée massive de travailleurs peu qualifiés. Une raison qui a du mal à passer chez certains habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.