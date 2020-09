Chasse à courre : un cerf se réfugie dans un chantier à Compiègne

Samedi matin, après une traque par un équipage de chasse à courre, un cerf, hagard et épuisé, s'est retrouvé dans les rues de Compiègne. La scène a été filmée par les militants de l'association AVA (Abolissons la Vénerie Aujourd'hui). L'image a pu émouvoir. L'animal a pu regagner la forêt en lisière de la ville. Le principe même de la chasse à courre, appelée aussi vénerie, est d'épuiser l'animal avant de le mettre à mort. Cet incident a relancé le débat autour de cette pratique.